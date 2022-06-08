Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı - Son Dakika
Üye Girişi

Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı

08.06.2022 10:36

Gram altının fiyatı, aralık ayından bu yana ilk kez 1000 lirayı gördü. Saat 10.00 itibarıyla altının gram fiyatı 1.009 TL'den alıcı buluyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü.

1.009 LİRAYA ÇIKTI

Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın saat 10.00 itibarıyla 1.009 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1849 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Gram yükselmesinin ardından aynı dakikalarda çeyrek altın 1.622 liradan, yarım altın 3 bin 245 liradan, tam altın ise 6 bin 490 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet ise 6.675 liradan alıcı buluyor.

YORUMLAR
500
Gram altın 1000 lirayı aştı Gram altın 1000 lirayı aştı Panorama 25 Aralık Müzesi ilk beş ayda 100 bin kişiyi ağırladı Panorama 25 Aralık Müzesi ilk beş ayda 100 bin kişiyi ağırladı
Kaynak: İHA

Aralık, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:52:46. #1.13#
SON DAKİKA: Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement