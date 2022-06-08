Gram yükselmesinin ardından aynı dakikalarda çeyrek altın 1.622 liradan, yarım altın 3 bin 245 liradan, tam altın ise 6 bin 490 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet ise 6.675 liradan alıcı buluyor.

Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın saat 10.00 itibarıyla 1.009 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1849 dolardan işlem görüyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü.

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Kaynak: İHA

Aralık, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Finans › Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı - Son Dakika

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