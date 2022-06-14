Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor

14.06.2022 11:26

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 1014 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.621 lira, cumhuriyet altını da 6.750 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.009,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.24 itibarıyla 1.014 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.621 lira, Cumhuriyet altını da 6.750 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.829 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 99 ihtimalle bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini bildirerek, bu durumun altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını ifade etti. Dünkü yüzde 2,8'lik düşüşün ardından yeni günde altının ons fiyatında tepki alımlarının etkili olduğunu kaydeden analistler, Fed'in faiz kararına kadar oynaklığın yüksek seyredebileceğini aktardı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

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