Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yüzde 99 ihtimalle bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısında 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini bildirerek, bu durumun altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını ifade etti. Dünkü yüzde 2,8'lik düşüşün ardından yeni günde altının ons fiyatında tepki alımlarının etkili olduğunu kaydeden analistler, Fed'in faiz kararına kadar oynaklığın yüksek seyredebileceğini aktardı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Finans › Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

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