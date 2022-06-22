Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor

22.06.2022 11:01

Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlamasından sonra saat 10.56 itibarıyla 1.020 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.653 lira, cumhuriyet altını da 6.874 liradan alıcısıyla buluşuyor.

Dün altının gram fiyatı, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü 1.021 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.56 itibarıyla 1.020 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.673 lira, Cumhuriyet altını da 6.832 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.828 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER BELİRSİZLİĞİN SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ

Analistler, para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

FAİZ ORANLARI OLMASI GEREKEN SEVİYENİN ALTINDA

Dün, açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun oldukça yüksek ve tabana yayılmış durumda olduğunu belirterek, faiz oranlarının olması gereken seviyenin oldukça altında olduğunu ifade etti. Bankanın olabildiğince hızlı şekilde faiz artırması gerektiğini savunan Barkin, bunu yaparken piyasadaki işleyişi bozmamaya dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin de takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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