Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verisinin tahminlerin üzerinde gerçekleşerek, enflasyonun mayısta zirve yapmış olabileceği beklentisini boşa çıkardığını aktararak, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) agresif şahin tutumunun öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Fed'in çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketlere paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.030,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.27 itibarıyla dünkü kapanışın hemen hemen altında 1.028 liradan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Finans › Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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