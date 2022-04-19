Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor

19.04.2022 11:26

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra saat 11.15 itibarıyla 933 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.500 lira, cumhuriyet altını da 6.173 liradan satılıyor.

Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 932,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüze 0,1 artışla 933 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.500 lira, cumhuriyet altını da 6.173 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.980 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da şahinleşen yönlendirmeleri, Rusya- Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik devam eden endişelerle emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi. Bugün, Bahar Toplantıları kapsamında Uluslarası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın bir araya gelmesinin beklendiğini aktaran analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, IMF ve Dünya Bankası başkanlarının da katılımıyla gıda güvensizliğine yönelik toplantıda gerçekleştireceği konuşmanın önemine vurgu yaptı.

Analistler, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, savaştan kaynaklanan ekonomik sıkıntılara yanıt olarak 170 milyar dolar büyüklüğünde 15 aylık yeni bir finansman paketini görüşeceklerini belirttiğini anımsatarak, bunun yaklaşık 50 milyar dolarının gelecek 3 ay içinde dağıtılmasının hedeflendiğini ifade etti.

ONS ALTINDA 2.010 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugünün veri takviminde ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıktığını dile getiren analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Ukrayna, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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