Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor

07.07.2022 11:08

Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 969 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.550 lira, cumhuriyet altını da 6.549 liradan alıcısıyla buluşuyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 963,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının 0,7 üzerinde 969 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.550 lira, Cumhuriyet altını da 6.549 liradan satılıyor. Ons altının fiyatı, dün 1.732,4 dolarla Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 1.742dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklarda bankanın enflasyonu düşürme kararlılığı göstereceği yönündeki görüşün ağırlıklı olması ile emtia piyasalarında dalgalanmanın arttığını söyledi. Bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına dair detayların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında da ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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