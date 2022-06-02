Gram altının fiyatı yeni günde 979 lira seviyesinden işlem görüyor! - Son Dakika
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Gram altının fiyatı yeni günde 979 lira seviyesinden işlem görüyor!

02.06.2022 11:07

Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasından sonra 979 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.586 lira, cumhuriyet altını da 6.334 liradan alıcısıyla buluşuyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 973,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 979,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.586 lira, Cumhuriyet altını da 6.334 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.851,6 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti. Bugün, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altının fiyatı yeni günde 979 lira seviyesinden işlem görüyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gram altının fiyatı yeni günde 979 lira seviyesinden işlem görüyor! - Son Dakika
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