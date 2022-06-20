Bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde 'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Finans › Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.