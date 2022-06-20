Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor

20.06.2022 11:21

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasından sonra saat 11.18 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.025 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.639 lira, cumhuriyet altını da 6.827 liradan alıcısıyla buluşuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 1.024,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.18 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.025 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.639 lira, Cumhuriyet altını da 6.827 liradan satılıyor. Cuma günü, yüzde 0,9 değer kaybıyla günü 1.839,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.839,7 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER: BELİRSİZLİK OYNAKLIĞI ARTIRIYOR

Analistler, küresel merkez bankalarının enflasyon ve resesyon riskleri arasında para politikasında izleyecekleri yola ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklığı artırdığını belirterek, bu hafta para politikası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

PİYASALARDA SON DURUM

Piyasalarda, yüzde 95 ihtimalle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanırken, Fed üyesi Christopher Waller, makroekonomik verilerin beklentilerini karşılaması halinde temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini dile getirdi.

Bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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