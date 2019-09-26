Son Dakika Haberleri: Gram altının yarı fiyatına lüfer - ÇANAKKALE
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Gram altının yarı fiyatına lüfer - ÇANAKKALE

59 dakika önce

Lezzetiyle en çok aranan balık türleri arasında yer alan ve "denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, Çanakkale'de sezon başında az bulunduğu için kilogramı 130 liradan satışa sunuldu.

Lezzetiyle en çok aranan balık türleri arasında yer alan ve "denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, Çanakkale'de sezon başında az bulunduğu için kilogramı 130 liradan satışa sunuldu.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda bazı türlerde azalma yaşanırken, bazı türlerde ise bolluk sürüyor.

Özellikle lüfer, deniz suyu sıcaklığının halen düşmemesi ve palamuttaki azlık nedeniyle adeta el yakan fiyattan tezgahtaki yerini aldı. Lüfer, neredeyse gram altının yarı fiyatına kilogramı 130 liradan satışa çıktı.

Çanakkale Balık Hali esnafından Kemal Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon palamutta yaşanan azlığın lüferle telafi edileceğini düşündüklerini söyledi.

Lüferin tezgahları bol miktarda süslemesini beklediklerini anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Lüfer tezgaha çıktı. Balık için daha çok erken, havalar çok sıcak. Lüfer ve palamut soğuk hava balığıdır. Hava soğumadan bu balık bollaşmaz. Bu sene belki palamut çok olmayabilir ama çinekop, sarıkanat, lüfer olur. Lüfer bu sene 50 liraya kadar düşer. Şu an daha yeni yeni gelmeye başladı. Kilosu 130 lira. Ancak lokantalar alır, vatandaş zaten alamaz, pahalı gelir. Bu sene çinekop balığı da 20 liraya kadar düşer. İnşallah bol olur da vatandaş da yer. Umudumuz var. Hava soğuduktan sonra çinekop balığı olur. Palamudun çok fazla olacağına inanmıyorum. Palamudun biraz daha erken başlaması lazımdı."

Balık halinde istavritin kilogramı 25, hamsi 20, levrek 35, çipura 35, kolyoz 25 liradan, palamut ise boyutuna göre adedi 25 ila 35 liradan satılıyor.

Gram altının yarı fiyatına lüfer - ÇANAKKALE

Çanakkale, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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