Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor - Son Dakika

Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

03.05.2021 10:40
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor, System.String[]

İnsan vücuduna çok sayıda faydası olan arı sütünün sağımına başlandı.

İnsan vücuduna çok sayıda faydası olan arı sütünün sağımına başlandı. Kilosu 8 bin lira olan arı sütü, bağışıklığı güçlendirdiği için yok satıyor.

Genç işçi arıların, ana arı adaylarını ve ana arıları beslemek için ürettiği arı sütünün sağımı, çiçeklerin açtığı nisan ayında başlıyor ve ağustosa kadar devam ediyor.

Bursa'da arı sütü üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı. Kovanlardan gram gram sağılan arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Korona virüs sebebiyle bu yıl arı sütüne büyük talep var. Kilosu pahalı olmasına rağmen stoklarını tüketen arıcılar bir kaç ay sonra üreteceği arı sütü siparişini de almış bulunuyor. Arı sütünü özellikle aileler çocuk gelişimine faydası olduğu için yoğun talep gösteriyor.

Arı sütü çok zengin bir madde olup, muhtevasında protein, karbonhidrat, yağların yanı sıra vitaminler B3, B6, B1, B2, pantotenik asit, folik asit, biotin, mineral maddeler potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, fenolik maddeler, aminoasitler, yağ asitleri, organik asitler bulunuyor.

Arı sütünü gram gram sağdıklarını ifade eden Mehmet Durgut, "Bu yıl 150 kovanla arı sütü üretimine başladık. 150 kovan arıdan günlük 1 kilo süt üretimi yapıyoruz. Arı sütü üretimi Nisan ayında başlıyor. Ağustos ayına kadar devam ediyor. Arı sütünün bağışık sistemini güçlendirme ve hücre yenileme özelliği var bu sebepten dolayı yoğun ilgi görüyor. Özellikle aileler çocukların gelişimine katkı sağladığı için tercih ediyor. Beyin gelişimine önemli katkıları var. Korona virüs sürecinde yoğun talep var tüm stoklarımızı sattık. Sadece yurt içi değil yurt dışından da talep büyük, gram gram sağdığımız sütün kilosunu 8 bin liradan satıyoruz" dedi.

Arı sütü üretiminin meşakkatli olduğunu belirten Metin Kaya, "Bu işi severek yapıyoruz. Bu ileri arıcılık bilgisi isteyen bir iş teknik bilgisi fazla herkes yapamıyor. Biz 3 aile 6 kişi her yıl 5 ay arı sütü üretimi yapıp Türkiye'nin her iline ve dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların saf arı sütüne ulaşmak için bildikleri yerden almasını gerektiğini ifade eden Faruk Aydın, "Bizden en çok ürün alan kesim ev hanımları bu ürünü çocukları için kullanıyorlar. Arı sütünün son zamanlarda değeri oldukça artmaya ve anlaşılmaya başladı. Yurt dışından özellikle ithal ürün geliyor. Bu gelen ürünlerin ne kadar gerçek olduğu tartışmalı ben tüketicilere yerli ürün kullanmalarını öneriyorum" diye konuştu. - BURSA

Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor

Koronavirüs, Metin Kaya, Nisan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor - Son Dakika


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