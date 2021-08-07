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Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi - Son Dakika

Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi

07.08.2021 12:54

- Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi Malatya'da yaşayan 18 yaşındaki genç bilim adamı Feridun Balaban, gramı 50 kuruşa mal edilen yüksek ısıya dayanaklı malzeme geliştirdi.

- Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi

MALATYA - Malatya'da yaşayan 18 yaşındaki genç bilim adamı Feridun Balaban, gramı 50 kuruşa mal edilen yüksek ısıya dayanaklı malzeme geliştirdi.

Malatya'da yaşayan 18 yaşındaki genç bilim adamı Feridun Balaban, okul laboratuvarında geliştirdiği 'Bor ve azot katkılı, elmas gibi karbon malzemesinin çok katmanlı güneş panellerinde üst katman olarak kullanımının panellerin verimlilikleri ve spektral etkinliklerinin incelenmesi' projesiyle Amerika'da düzenlenen fuarda dünya birincisi seçilmişti. Genç bilim adamı son olarak da TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaya katılmak için yüksek ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi. İçine katkılandığı materyallerin ısıya dayanıklı olmasını sağlayan malzeme, çok yüksek derecedeki ısıya dayanabilme özelliği taşıyor. 1 gramıyla ısıya dayanıklı 500 gr plastik, 15 metre kağıt üretilebilen malzemenin gramının maliyetiyse 50 kuruş. Balaban, danışman hocası Savaş Zafer Güler ile başladığı projesini Prof. Dr. Turgay Seçkin'in laboratuvar destekleriyle devam ettiriyor.

"Bu malzeme materyallerin çok yüksek sıcağı dayanmasını sağlıyor"

Geliştirdiği malzemenin katkılandığı materyal yanmasını engellediğini belirten Balaban, "Bu karışımı neye koyarsanız o malzeme o materyalin yanmasını engelliyor. Bunu plastiğe koyarsanız plastik yanmıyor, boyaya koyarsanız boya yanmıyor. Tek yapmam gereken şey elindeki malzemeyi o suya daldırmak. Daldırıldıktan sonra kuruduğu zaman yanmasını engelliyor materyalin. Yüzde doksanı organik o yüzden insan zarar görmüyor. Bu benim bu sene 12. sınıftayken katılmış olduğum TÜBİTAK projem. Bu malzeme materyallerin çok yüksek sıcağı dayanmasını sağlıyor. Bunu koydunuz katkıladığınız boya, plastik, kağıt yüksek ısıya maruz bırakıldıktan sonra yanmıyor. Bunun üretimi çok basit çok ucuz. Tek yapmanız gereken bunu suyla karıştırmak. Suyla karıştırdıktan sonra isterseniz kağıdı koyarsınız bunun için kağıdı daldırmanız yeterli" şeklinde konuştu.

5 bin derece ısıya kadar dayanabiliyor, gramı 50 kuruşa mal ediliyor

Isıya dayanıklı materyali uzay araçlarını kaplamasında ve demir çelik fabrikalarında kullanılması için iki farklı çalışma yürüttüğünü ifade eden Balaban, "Geliştirdiğim bu malzemeyle uzay araçlarının dış kaplamalarında ve demir çelik fabrikalarında kullanmak için iki farklı çalışma yürütüyorum. Bu malzemeyi vakumda ısıtınca uzay araçlarının dış kaplamasında kullanılabilecek kadar kaliteli bir malzeme oluşuyor. 5 bin derece ısıya kadar dayanabiliyor. Kaynak arkıyla materyali ısıttım. 1 dakika kadar kaynak arkıyla materyali ısıttım. Daha sonra çıplak elle bile üzerine dokunabiliyordum. Hiç bir şekilde ısıtma gözlenmedi. 1 gr materyalle 15 metre kare kadar kağıt kaplanabiliyor. 1 gram maliyeti 50 kuruş kadar. Aynı şekilde 1 gramıyla da 500 gr plastik üretilebiliyor. Yine plastik sizin ham maddenize bağlı olarak ben mesela PVA kullanıyorum. Ama PMMA başka plastik türleri de kullanılabilir" şeklinde konuştu.

"Temennim bu malzemenin Türkiye'de üretilmesi"

Balaban, geliştirdiği malzemenin benzerlerinin yurtdışından yüksek rakamlara getirildiğini belirterek hedefinin bu malzemenin Türkiye'de üretilmesinin olduğunu söyledi. Geliştirdiği malzemenin patentli teknolojisi olduğunu belirten genç bilim adamı, "Bu ürünün seri üretime geçmesi çok kolay bir malzeme. Üretim için her hangi bir komplike malzemeye gerek yok. Sadece başlangıçları karıştırıyorsunuz ve olmuş oluyor. Karışımda kullandığım materyaller benim patentli teknolojim. Bu materyallerin karıştırıldığı, katkılandığı malzemeyi çok yüksek sıcaklığa kadar 5 bin dereceye kadar koruyabiliyor. Bu malzemenin benzerleri daha çok Amerika ve İskandinav ülkelerinde üretiliyor. Ülkemize de yurtdışından getiriliyor. Temennim bu malzemenin Türkiye'de üretilmesi ve bir daha ki sefere yangınlarda, büyük afetlerde ülkemize yardımcı olması" dedi.

Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi
Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi
Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi
Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Malatya, Balaban, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi - Son Dakika


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