Gramla Satılan Isparta'nın Gülyağı, Altınla Yarışıyor

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 64'lik kısmını tek başına karşılayan Türkiye 'nin gül bahçesi Isparta 'da, gülyağının satış fiyatı neredeyse altınla yarışıyor. Nadir olması ve değeri sebebiyle, çoğu zaman gramla satılan gülyağının 1 gramı 50-70 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı bulurken, 1 litresi ise kalitesine ve üretim şartlarına göre 50-70 bin lira dolaylarında satışa sunuluyor.Isparta'nın esas altınının gül olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk , "Üretilen gülyağımız altınla yarışıyor diyebiliriz. Bu 10 gram aşağı veya yukarı olabilir belki ama 1 litre gülyağı, fiyat olarak 220-230 gram altına tekabül eder. Kabaca şöyle de diyebiliriz; 4 kilogram gülyağı 1 kilo altın eder. Isparta olarak, bizim altınımız da gülyağımızdır" dedi."En iyi hava şartlarında 2.5 ton gülden 1 litre yağ çıkarılabiliyor"Kentte geçtiğimiz yıl üretilen gül rekoltesi ve fiyatlandırması ile gülün serüvenini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Güller diyarı Isparta'mızdayız. Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini Isparta'mız karşılamaktadır. İlimizde yılda yaklaşık olarak 30 bin ton civarında gül hasadımız oluyor. Gül, çok hassas bir ürün olduğu için aynı gün işlenmesi gerekir. Böyle olunca ilimizde de kozmetik firmaları vardır, burada işlenip yurt dışına kadar ulaşan bir serüven devam eder. Hava şartları gül toplama döneminde yağışlı ve düzgün giderse, yaklaşık 2-2.5 ton gül yaprağından 1 litre gül yağı çıkar. Eğer hava şartları kurak ve yağmursuz giderse, 1 litre gülyağının çıkarılabilmesi için bu oran 4- 4.5 ton dolaylarını bulur" ifadelerini kaydetti."Gül yaprağında 10 lira beklentisi"Gülyağının geçtiğimiz yılki fiyatı ile gül yaprağı alım fiyatlarından bahseden Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Geçen yılki, fabrikasyon ve imbik usulü değişen fiyatlarımıza göre, gül yağının litresi 7-10 bin euro arasında değişen fiyatlara satıldı. Bu fiyatlar arz ve talebe göre değişti. Gül hasadı, Mayıs ayının ortalarında başlar, Haziran ayının ortalarında biter. İnşallah, kazasız, belasız, bereketli bir sezon diliyorum. Gül alımında geçen yıl açıklanan fiyatımız kilogram başına 8 lira 75 kuruş idi. Bu yıl ise 10 lira civarında bekliyoruz. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazansın" diye konuştu."Gül, yükte hafif, pahada ağırdır""Isparta gülümüz ile dünya birincisiyiz" diyen Başkan Selçuk şöyle devam etti:"Gül, yükte hafif, pahada ağır 'altın gibi' derler. Biz de gülyağımızı altına benzetiyoruz. Gülyağımız da yükte hafif ama parada ağırdır. Gül, hem ilimizi hem de Peygamber Efendimizin kokusu olduğu için onu temsil ediyor. Biz de Isparta Ziraat Odası Başkanlığı olarak gülümüzü dünyaya tanıtmak boynumuzun borcudur diyerek, tüm üreticilerimize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum." - ISPARTA