Grammy 2019: Ödül Törenine Kadın Müzisyenler Damga Vuruyor

Grammy ödüllerine bu yıl kadın müzisyenler damga vuruyor. ABD 'nin Los Angeles kentinde düzenlenen ve organizatörleri tarafından yılın en büyük müzik etkinliği olarak tanımlanan Grammy Müzik Ödülleri'ni bu yıl şarkıcı Alicia Keys sundu.Alicia Keys, bundan önce tam 15 kez Grammy müzik ödülünü kazanmıştı.CBS televizyonunun canlı yayımladığı ve 61'incisi düzenlenen etkinlikte en büyük sürpriz ABD'nin eski first lady'si Michelle Obama 'nın sahneye çıkması oldu.Ödül törenin açılışında Obama, Alicia Keys, Lady Gaga , oyuncu Jennifer Lopez ve Jada Pinkett Smith ile beraber sahnede yer aldı.Seyirci tarafından yüksek alkışlarla karşılanan Michelle Obama, yaptığı konuşmasında müziğin her zaman için hikayesini anlatması için bir aracı olduğunu ve müzik sayesinde insanların birbirini dinlediğini söyledi.Lady Gaga'nın başrolünü oynadığı Bir Yıldız Doğuyor filmi için seslendirdiği Shallow şarkısı ise iki tane Grammy ödülü kazandı.Lady Gaga, gecenin üçüncü ödülünü ise Joanne şarkısı için pop solo performansı kategorisinde aldı.En çok adaylık kadınlardaÖzellikle dağıtılan ilk ödüllerin daha çok kadın müzisyenlere verilmesi uzun zamandır çeşitliliği benimsemediği gerekçesiyle eleştirilen, Grammy'lerin organizatör kurumu Recording Academy tarafından atılan önemli bir adım olarak görüldü.Bu yıl ayrıca kadınlar, erkek müzisyenlerden daha çok sayıda adaylık kazandı.13 binden fazla müzik profesyonelini barındıran Recording Academy'nin başında bulunan Neil Portnow'un, kadınların Grammylerde daha iyi bir şekilde temsil edilmek için 'daha çok çaba harcamaları' gerektiğini söylemesi büyük tepki toplamıştı.İlk defa yılın şarkısını hip hop aldıYılın şarkısı ödülünü Childish Gambino'nun This is America şarkısının almasıyla bu kategoride ilk defa bir hip hop şarkısı seçilmiş oldu.Childish Gambino, en iyi müzik videosu ve en iyi rap performansı ödüllerini de aldı.Ancak Childish Gambino, diğer rap müzisyenleri Drake ve Kendrick Lamar gibi ödül törenine katılmayan isimler arasındaydı. Bu müzisyenlerin Grammy ödül törenine katılmaması, hip hop müziğin genel olarak dışlanmasına bir tepki olarak yorumlandı. Havana şarkıyısıyla üne kavuşan Camila Cabello, J Balvin, Ricky Martin ve Young Thug gibi Latin müziğin öncü isimleriyle beraber dans performansı sergileyen şarkıcılar arasındaydı.Ödül töreninin yapımcılarıyla yaşadığı tartışmanın ardından dans performansını iptal eden ve törene gelmeme kararı alan Ariana Grande ise en iyi pop vokal albümü kategorisiyle ilk Grammy'sini kazandı.Bu yılın en çok aday gösterilen kadın müzisyeni olan Brandi Carlile ise tören öncesi dağıtılan 80 ödülden üçünü kazandı; böylece bu yıl ilk defa Grammy ödülünü kazanmış oldu.