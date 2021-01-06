Grammy ödülleri Mart ayına ertelendi - Son Dakika

Grammy ödülleri Mart ayına ertelendi

06.01.2021 08:27
Grammy ödülleri Mart ayına ertelendi, System.String[]

ABD'de gerçekleşecek olan 63. Grammy ödülleri yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Mart'a ertelendiABD'nin Kaliforniya eyaletinde 31 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan 63. Grammy Ödülleri Covid-19 nedeniyle Mart ayına ertelendi.

ABD'de gerçekleşecek olan 63. Grammy ödülleri yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Mart'a ertelendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 31 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan 63. Grammy Ödülleri Covid-19 nedeniyle Mart ayına ertelendi. Guardian gazetesinin haberine göre ABD'li komedyen Trevor Noah ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanan 2021 Grammy ödüllerinin Mart ayına kadar ertelenebileceği ve yeni bir tarihin henüz kesinleşmediği belirtildi.

Geçen hafta Los Angeles ilçe halk sağlığı departmanının eğlence endüstrisini temkinli olmaya çağırmasından sonra bugün Grammy Ödülleri'nin ertelendiği açıklandı.

Yaklaşık 18 binden fazla yüz yüze izleyiciyi ağırlayan Grammy ödüllerinin 2021 yılında Covid-19 önlemleri doğrultusunda seyirci olmadan gerçekleşeceği belirtilmişti. 31 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan Grammy ödüllerinde yalnızca oyuncuların, sunum yapanların ve adayların uzaktan ödülleri kabul etmesi planlanırken törenin Los Angeles'taki Staples Center'da düzenleneceği belirtilmişti.

2021 Grammy Ödüllerinde Beyonce 9 kategoride aday gösterilerek Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadının sanatçı oldu.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Grammy Ödülleri, Koronavirüs, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Grammy ödülleri Mart ayına ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Son Dakika! Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanma çağrılarına karşı valilik harekete geçti! Gösteri ve yürüyüşler yasaklandı Kayalıklardan düşen iş insanı, 8 saatte kurtarılabildi Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz Manchester City'nin efsane futbolcusu Colin Bell vefat etti MasterChef jüri üyelerinin sözleri "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacak" iddialarını güçlendirdi Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın         
08:05
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu         
07:40
Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu Dedesinin bir anlık hatası 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu         
04:52
MSB'den darbe imasına açıklama: Anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelemiz sürüyor MSB'den darbe imasına açıklama: Anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelemiz sürüyor         
00:12
Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi         
23:34
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:14
Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı         
22:07
Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım         
19:47
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 08:37:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Grammy ödülleri Mart ayına ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei