Grammy Ödülleri'nde Billie Eilish damgası

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu törende, 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül aldı.



62. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta Staples Center'da düzenlenen törende sahiplerini buldu.