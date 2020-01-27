Grammy Ödülleri'nde Billie Eilish damgası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Grammy Ödülleri'nde Billie Eilish damgası - Son Dakika Dünya

Grammy Ödülleri'nde Billie Eilish damgası

6 saat önce

Grammy Ödülleri'nde Billie Eilish damgası

Grammy Ödülleri'nde Billie Eilish damgası, System.String[]

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu törende, 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül aldı.


62. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta Staples Center'da düzenlenen törende sahiplerini buldu.

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Grammy Ödülleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:43 
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