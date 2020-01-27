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Grammy Ödülleri'nde Billie Eilish damgası
6 saat önce
Grammy Ödülleri'nde Billie Eilish damgası
Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu törende, 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül aldı.
62. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta Staples Center'da düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:43
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