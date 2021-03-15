Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Beyonce başarısıyla tarihe geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı ertelenen tören, dün gece Los Angeles'taki Staples Center'da gerçekleşti. Tedbirler nedeniyle seyirci alınmayan törene katılan sınırlı sayıda ünlü isim katıldı. Tören ne kadar kısıtlı sayıda isimler yapılsa da kırmızı halıdaki şıklık dikkatlerden kaçmadı.

KARİYERİNİN 28. GRAMMY ÖDÜLÜ'NÜ ALDI

Ödüller açısından geceye damga vuran kişi ise Beyonce oldu. Kırmızı halıya çıkmayan ancak ödülünü almak için sahneye çıkan Beyonce, kariyerinin 28'inci Grammy Ödülü'nü kazanarak tarihe de adını yazdırdı. Black Parade ile en iyi R&B, Brown Skins Girls ile en iyi müzik videosu, Savage ile Meghan Thee Stallion ile birlikte er iyi rap performansı dallarında Grammy'nin sahibi olan Beyonce, dün geceki törende, 27 Grammy ile bu alanda bir rekoru elinde bulunduran Alison Krauss'un unvanını da elinden almış oldu. Beyonce, 28 Grammy ödüllü ilk müzisyen olarak tarihe geçti.

Beyonce'un kızı Blue Iyvy 9 yaşında Grammy ödülü aldı. Beyonce ile Jay-Z'nin kızı 9 yaşındaki Blue Ivy Carter'ın, annesi Beyonce ve Wizkid ile çektiği "Brown Skin Girl" klibi "En iyi müzik videosu" ödülünü kazandı.

TAYLOR SWIFT YILIN ALBÜMÜ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Komedyen Trevor Noah'ın sunduğu Los Angeles'teki törende, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısı kazandı. "Yılın albümü" dalında Taylor Swift'in "Folklore" albümü ödüle layık görüldü. Üçüncü kez bu ödülü alan Swift'in 2010'da "Fearless" albümü 2015'te ise "1989" albümü "Yılın albümü" ödülünü almıştı.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin töreni 31 Ocak'ya yapılacaktı, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelenmişti.