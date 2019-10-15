Son Dakika Haberleri: Grammy ödüllü Stanley Clarke İzmir'de
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Grammy ödüllü Stanley Clarke İzmir'de

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Bir Festival İzmir"de, "Stanley Clarke Band" konser verdi.

Grammy ödüllü Stanley Clarke İzmir'de, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Bir Festival İzmir"de, "Stanley Clarke Band" konser verdi.

"The Message" albümünün Avrupa turnesine İzmir'den başlayan bas gitarın yaşayan efsanesi ve dört Grammy ödüllü Stanley Clarke, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserdeki performansıyla salonu dolduranlardan alkış aldı.

ABD'li sanatçıya piyanoda Beka Gochiashvili, klavyede Cameron Graves, davulda Shariq Tucker ve tablada Mader Saler eşlik etti.

Festival kapsamında, 6 Ekim'de "Tanini Trio" grubu, tecrübeli klasik Türk müziği yorumcusu Melihat Gülses ile sahne alacak. 17 Ekim'de "Antonio Lizana Band", 18 Ekim'de ise "New York Gypsy All Stars" İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Stanley Clarke, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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