Son Dakika Haberleri: Grammy Ödüllü Trompetçi Sandoval İzmir'de

Grammy Ödüllü Trompetçi Sandoval İzmir'de

1 saat önce

Kübalı ünlü trompetçi Arturo Sandoval, İzmir'deki Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde cazın tutkunlarına müzik ziyafeti sunacak.

Grammy Ödüllü Trompetçi Sandoval İzmir'de, System.String[]
Kübalı ünlü trompetçi Arturo Sandoval, İzmir'deki Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde cazın tutkunlarına müzik ziyafeti sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Los Angeles'ta gerçekleştirilen 61. Grammy ödül töreninde Ricky Martin, Camila Cabello ve J Balvin ile birlikte sahne alan usta trompetçi Arturo Sandoval İzmirlilerle buluşacak.

10 Grammy ödüllü Sandoval, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 28 Şubat'ta düzenlenecek konserde enstrümanıyla cazseverlerin karşısına çıkacak.

Klasik trompet eğitimine 12 yaşında başlayan, caz trompetin önde gelen temsilcilerinden biri olarak gösterilen Sandoval, piyanist ve besteci kimliğiyle de tanınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Los Angeles, Adnan Saygun, İzmir, Güncel
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