Grammy Ödüllü Trompetçi Sandoval İzmir'de

Kübalı ünlü trompetçi Arturo Sandoval, İzmir'deki Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde cazın tutkunlarına müzik ziyafeti sunacak.

Kübalı ünlü trompetçi Arturo Sandoval, İzmir'deki Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde cazın tutkunlarına müzik ziyafeti sunacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Los Angeles'ta gerçekleştirilen 61. Grammy ödül töreninde Ricky Martin, Camila Cabello ve J Balvin ile birlikte sahne alan usta trompetçi Arturo Sandoval İzmirlilerle buluşacak.



10 Grammy ödüllü Sandoval, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 28 Şubat'ta düzenlenecek konserde enstrümanıyla cazseverlerin karşısına çıkacak.



Klasik trompet eğitimine 12 yaşında başlayan, caz trompetin önde gelen temsilcilerinden biri olarak gösterilen Sandoval, piyanist ve besteci kimliğiyle de tanınıyor.

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