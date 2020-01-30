Grammy'ye gitti
6 saat önce
Eminzada, dünyaca ünlü yıldızları bir araya getiren törende vokal koçu Stevie Mackey ile kırmızı halıda yerini aldı.
Eminzada, dünyaca ünlü yıldızları bir araya getiren törende vokal koçu Stevie Mackey ile kırmızı halıda yerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:51
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