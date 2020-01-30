Grammy'ye gitti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Grammy'ye gitti - Son Dakika Magazin

Grammy'ye gitti

6 saat önce

Eminzada, dünyaca ünlü yıldızları bir araya getiren törende vokal koçu Stevie Mackey ile kırmızı halıda yerini aldı.

Grammy'ye gitti, System.String[]

Eminzada, dünyaca ünlü yıldızları bir araya getiren törende vokal koçu Stevie Mackey ile kırmızı halıda yerini aldı.

Mac, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:51 
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