"GRAMOFON BABA" MEHMET ÖZTEKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Kapalıçarşı'da sanat kokan dükkanında yıllardır gramofonlara hayat veren Türkiye'nin gramofon baba olarak tanıdığı Mehmet Öztekin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Öztekin, ailesi, dostları, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
"ONU TANIDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM"Gramofona yıllarını veren Mehmet Öztekin'in çalışma arkadaşı İbrahim Güzey de yakın dostunu son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. "40 senelik dostluğumuz var" diyen Güzey, "İş birliğimiz vardı. Mesleğiyle özdeşleşen bir insandı. Çok değerli bir esnaftı. Onu tanıdığım için gurur duyuyorum. Hayatı gramofonlardı. Ben bakırcıyım. Ben gramofonun borularını yapardım. O da kasa ve makine üstadı. Çok sevdiği gramofonları birlikte yapıyorduk. Bir bölümüydü en azından ama ağırlık ondaydı" ifadelerini kullandı. "ONUN ÖĞRETTİĞİ YOLDAN BİZ DE DEVAM EDİYORUZ"Gramofon tamirciliğini Mehmet Öztekin'den öğrenen öğrencisi Mustafa Özkan, "Ben de 30 senedir Mehmet ustayla aynı işi yapıyorum. Onun yapmış olduğu işi sürdürüyoruz. Bugün acı bir haber aldık. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Öğreticiydi, bize çok yardımcı oldu. Gramofonun her şeyini öğretti. Onun öğrettiği yoldan biz de devam ediyoruz. Üzüntümüz çok büyük" şeklinde konuştu. Gramofon baba Mehmet Öztekin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. ATATÜRK'E HEDİYE EDİLEN GRAMOFONU TAMİR ETTİ
Türkiye'den ve dünyadan getirilen çok sayıda arızalı gramofona ses veren Öztekin, İngiltere'de 1928'de Atatürk'e hediye edilmek üzere yapılan gramofonu da tamir etmişti.- İstanbul