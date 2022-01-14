Gran Turismo 7 için yeni oynanış videosu paylaşıldı - Son Dakika

Gran Turismo 7 için yeni oynanış videosu paylaşıldı

Gran Turismo 7 için yeni oynanış videosu paylaşıldı
Son Güncelleme: 15.01.2022 08:56

Sony, önümüzdeki aylarda PS4 ve PS5 için çıkış yapacak olan Gran Turismo 7 için yeni bir oynanış videosu yayınladı.

PlayStation'ın en bilinen serilerinden olan Gran Turismo'nun yeni oyunu Gran Turismo 7, 4 Mart 2022'de oyuncularla buluşacak. Çıkışına böyle az bir süre kalmışken Sony de boş durmadı ve Gran Turismo 7'yi bekleyenler için yaklaşık 4 dakika uzunluğunda bir oynanış videosu yayınladı. Grafikleriyle göz dolduran video PlayStation 5'te kaydedildi.

Daytona International Speedway'de birbirleriyle yarışan GT arabalarını gördüğümüz videoda atmosfer ve grafikler oldukça dikkat çekici. İlk kısmı oynanışa ayrılmış olan videoda yarışı arabanın içinden deneyim ediyoruz. Videonun ikinci kısmı ise yarışı farklı açılardan ve kameralardan izlememizi sağlıyor. Işığın gelişi, gölgelendirme ve arabalardan yansıyan parıltılar, geliştirici Polyphony'nin görsellik konusunda bir hayli titiz davrandığını gösteriyor.

80 milyondan fazla satmasıyla Gran Turismo serisi, PlayStation'ın en köklü ve bilinen serilerinden birisi olarak anılıyor. Her ne kadar oyunculara arcade seçeneği sunsa da özellikle simülasyon tarafıyla ön plana çıkan seri, yarışta gerçekçilik arayanların öncelikli tercihi oluyor. İlk olarak 1997'de PlayStation 1'e çıkan ilk oyundan bu yana devam eden serinin en yeni oyunuysa Gran Turismo 7 olacak.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

4 Mart 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak olan oyun 420'den fazla arabaya ve 90'dan fazla piste ev sahipliği yapacak. Dilerseniz klasik dilerseniz de modern arabaları sürebileceğiniz oyunda, yarış tarihinin önemli ve klasik pistlerinde yarışma şansına sahip olacaksınız. Paylaşılan fragmandan da görüldüğü üzere oyun, yanlızca oynanış anlamında değil grafiksel anlamda da gerçekçiliğin zirvesine oynuyor.

Gran Turismo 7, 4 Mart 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Paylaşılan videonun PS5 üzerinden kaydedildiğini ve oyunun PS4'de aynı performansı veremeyebileceğini hatırlatmakta fayda var.

Kaynak: SaveButonu

Gran Turismo 7, PlayStation 4, oyunlar, Sony, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Gran Turismo 7 için yeni oynanış videosu paylaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:56 Hoffenheim Evde Freiburg'a Kaybetti
18:52 Açılış kötü oldu! Attila Szalai, kendi kalesine attı, Hoffenheim kaybetti
18:42 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Yerel seçimde Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız
18:38 CHP gözünü AK Parti'nin kalesine dikti: Yerel seçimlerde Konya'yı bile alacağız
18:18 Attila Szalai, Hoffenheim'daki ilk maçında kendi kalesine gol attı
18:17 Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
18:14 Ne yaptın Szalai! Hoffenheim'daki ilk maçında adeta yıkımı yaşadı
18:12 Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
17:14 Resmi açıklama geldi! Al-Ahli, Merih Demiral'ı kadrosuna kattı
17:10 Resmi açıklama geldi! Al-Ahli, Merih Demiral'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 19:03:21. #1.11#
SON DAKİKA: Gran Turismo 7 için yeni oynanış videosu paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement