Gran Turismo 7'nin en pahalı 10 aracı

4 Mart'ta piyasaya sürülen Gran Turismo 7, Polyphony Digital tarafından geliştirilip Sony tarafından yayınlandı. Geçtiğimiz senelerde PlayStation için duyurulan Gran Turismo 7'deki en pahalı 10 aracı sizler için listeledik. İşte Gran Turismo 7'deki 10 pahalı araç…

10. Bugatti Veyron 16.4 '13/ CR 2,000.000

9. Enzo Ferrari '02/ CR 2,500.000

8. Red Bull X2014 Standard/ CR 3.000,000

7. Red Bull X2019 Competition/ CR 3.000,000

5. FXX K '14/ CR 3.600,000

4. McClaren P1 GTR '16/ CR 3.600,000

3. Veneno '14/ CR 3.640,000

2. 919 Hybrid '16/ CR 10.000,000

1. R18 TDI '11/ CR 10.000,000



GRAN TURISMO 7 HAKKINDA

İster bir turnuva yarışçısı olun, ister bir koleksiyoncu, modifikasyon ustası, tasarımcı ya da fotoğrafçı; hayranların severek oynadığı GT Senaryo, Arcade ve Sürüş Okulu gibi muhteşem oyun modlarıyla çizginizi bulun.

Efsanevi GT Simülasyon Modu'nun geri dönüşüyle yeni otomobiller ve mücadeleler açarak otomobil alın, modifiye edin, satın ve şöhretinize şöhret katın. Ve başkalarıyla kapışmayı seviyorsanız, becerilerinizi geliştirin ve GT Sport Modunda yarışın.

Gran Turismo 7, ilk andan itibaren erişime açık olan Brand Central ve İkinci El Otomobil Satıcısı'ndaki 420'den fazla otomobille hem şık klasikleri ve hem de son model süper otomobilleri eşsiz detaylarla siz oyunculara sunuyor. Dinamik hava koşullarına sahip, aralarında GT tarihinin klasik parkurlarının da bulunduğu 90'ın üstünde pistte her otomobil farklı bir sürüş tecrübesi ve hissi sunuyor.