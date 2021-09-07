Gran Turismo 7'nin PS4 ve PS5'e geleceği doğrulandı - Son Dakika
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Gran Turismo 7'nin PS4 ve PS5'e geleceği doğrulandı

07.09.2021 11:50

Aylarca süren karmaşık mesajlar, belirsiz ifadeler ve biraz sessizlikten sonra Sony nihayet Gran Turismo 7'nin PlayStation 4 ve PlayStation 5'e 2022 yılında geleceğini doğruladı.

Gran Turismo 7'nin PlayStation'a çıkacak mı konusu çokça tartışılırken tartışmayı sonlandıracak haber Sony'den geldi. 2022 yılında çıkacak Gran Turismo 7, PlayStation 5 ve PlayStation 4'e çıkış yapacak.

Sony Interactive Entertainment'ın başkanı ve CEO'su Jim Ryan konu hakkında açıklama yayınladı. Sony, tüm Cross Gen oyunlarının başlangıçta ücretsiz olarak yükseltileceğini ve daha sonraki bir tarihte bir ücret eklendiğini amaçlamıştı.

"GENLER ARASI 10 DOLAR YÜKSELTME ÜCERTİ UYGULANACAK"

Horizon Forbidden West'in bu ücretsiz yükseltme planının bir parçası olduğu açıkça belirtildi, ancak başlatma gecikmesi onu bu pencereden dışarı itti. Bunu fark eden Ryan, şimdi oyunun PS4 sürümünün ücretsiz olarak PS5'e yükseltileceğini yeniledi.

Sony, piyasaya çıkan diğer tüm birinci taraf özel genler arası başlıklar için 10 dolarlık yükseltme ücreti uygulanacağını duyurdu. Gran Turismo 7 burada devreye giriyor. Sony'nin CEO'su Jim Ryan'ın yaptığı açıklamada "Bugün itibari ile, ileriye dönük olarak PlayStation birinci taraf özel çapraz nesil oyunlarının (hem dijital hem de fiziksel*) (PS4 ve PS5'te yeni çıkan) PS4'ten PS5'e 10 ABD doları değerinde bir dijital yükseltme seçeneği sunacağını doğrulamak istiyoruz. Bu, bir sonraki God of War ve Gran Turismo 7 ile Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan tüm diğer özel çapraz nesil PS4 ve PS5 oyunları için 10 Dolarlık bir güncelleme ile oyunların yeni versiyonlarını oynayabileceksiniz." dedi.

Bununla birlikte Gran Turismo 7'nin farklı özellik setlerine sahip farklı sürümlere sahip olacağı ve daha iyi GPU performansı ve DualSense desteği nedeniyle iyileştirmelerin yanı sıra, her iki platformda da aynı sürüm olacağı anlamına geliyor.

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Son Dakika Gamegar Gran Turismo 7'nin PS4 ve PS5'e geleceği doğrulandı - Son Dakika


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