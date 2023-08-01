Unutulmayacak tatilin adı Grand Özgül Termal - Son Dakika
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Unutulmayacak tatilin adı Grand Özgül Termal

01.08.2023 18:12

Afyonkarahisar Gazlıgöl'de bulunan Grand Özgül Termal, doğası, havası ve suyuyla şifalar dağıtan bir tatil mekanıdır. Tesis uluslararası sertifikalar ve belgelendirmelerle donatılmış olup, aileler için çeşitli tatil alternatifleri sunmaktadır. Birçok imkanıyla misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmaktan Grand Özgül Termal, farklı konaklama seçenekleri ve özel yiyecekleriyle de dikkat çekmektedir. Ağustos ayına özel indirimlerle yeni misafirlerini ağırlamaktadır.

Türkiye'nin doğası, havası ve suyu anlamında şifalar dağıtan bölgesi Afyonkarahisar Gazlıgöl'de tatil Grand Özgül Termal'de yapılır.

Tescilleri, uluslararası sertifika ve belgelendirmeleriyle bu tesis insanlara şifa dağıtıyor. Aile olarak her türlü tatil alternatiflerini bir arada barındıran, eğlenceyi, Afyon lezzetlerini zirvelerde yaşatan Grand Özgül Termal Türkiye'nin en elit ve prestijli tatil mekanlarından biri.

Bu tatil de mutluluk ve sağlık var; Grand Özgül Termal

Yerli ve yabancı misafirler, açık ve kapalı havuzları, spa, aquapark, mağara havuzu (Damlataş mağarası), termal havuz, Jakuzi, Türk hamamı, Rus saunası, Fin hamamı, buhar odası, tuz odası (Tuz terapisi), Rassoul banyosu, macera duşları, tüm masaj aktiviteleriyle düşlerinizdeki en özel tatilin kapısını aralıyorlar.

Suite, Deluxe Suite odaları, Luxury Villa, Deluxe Villa ve Vip villa seçenekleriyle muhteşem tatil konseptlerinden, özel yiyeceklerinin tadından ve adından çokca söz ettiren Grand Özgül Termal Tatil Köyü Ağustos ayına özel farklı tatil teklifleriyle bu tatil köyüne daha önce gelmemiş yeni misafirlerini ağırlamak istiyor.

Bu tatil de mutluluk ve sağlık var; Grand Özgül Termal

GRAND ÖZGÜL TERMAL TATİL KÖYÜ

İletişim bilgileri:

Web: https://www.ozgultermal.com.tr/luxury-villa

Mail: ozgul@ozgultermal.com.tr

Telefon numaraları:

444 2 993
0 272 273 73 73
0 222 211 26 26
0 272 273 65 15

Bu tatil de mutluluk ve sağlık var; Grand Özgül Termal

Adres: Esentepe Mahallesi Çakmak Sokak No:10 Yaylabağı/Afyonkarahisar

Sosyal medya hesapları:

Facebook: https://www.facebook.com/grandozgultermalafyon

instagram: https://www.instagram.com/grandozgultermalafyon/

Twitter: https://www.ozgultermal.com.tr/vip-villa#

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHFvnrIUmBRi5YPn5u8bQmQ

Bu tatil de mutluluk ve sağlık var; Grand Özgül Termal

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Son Dakika Turizm Unutulmayacak tatilin adı Grand Özgül Termal - Son Dakika


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