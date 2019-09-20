Son Dakika Haberleri: Grand Prix Erciyes Erkekler Bisiklet Yarışı Develi'de Start Aldı
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Grand Prix Erciyes Erkekler Bisiklet Yarışı Develi'de Start Aldı

26 dakika önce

9 Ülkeden 13 takımın ve 86 sporcunun katıldığı yarış öncesi Develi Cumhuriyet Meydanın da çeşitli gösteriler düzenlendi.

Grand Prix Erciyes Erkekler Bisiklet Yarışı Develi'de Start Aldı, System.String[]

9 Ülkeden 13 takımın ve 86 sporcunun katıldığı yarış öncesi Develi Cumhuriyet Meydanın da çeşitli gösteriler düzenlendi. Develi'den başlayıp tekrar Develi'de bitecek olan Grand Prix Erciyes Erkekler Bisiklet Yarışı, verilen start ile başladı. Yarışın ilk 1 kilometresinde Develi Kaymakamı Murat Duru ve Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici sporculara eşlik etti.


Grand Prix Erciyes hakkında bilgiler veren Bisiklet Turizmcisi Mustafa Kemal Can Fedai "Kışları Alanya'da yazları Erciyes'te yurt dışından profesyonel takımları antrenman kamplarına getirip hem antrenman hem de yarış yaptırıyoruz. Bugün Grand Prix Erciyes Dünya Bisiklet Birliğinin puan verdiği tokyo 2020 olimpiyatlarına puan veren bir yarış, 9 Ülkeden 13 takım 86 sporcu var. Develi Develi etabını koşacaklar 146 km. Develi'den Tomarza'ya gidip tekrar geri gelecekler, hava da güzel her şey çok güzel inşallah kazasız belasız güzel bir yarış olur" dedi. - KAYSERİ

Develi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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