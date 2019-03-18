Son Dakika Haberleri: Grand Prix Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Grand Prix Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

27 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligo'nunda düzenlenen Grand Prix Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu.

Grand Prix Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligo'nunda düzenlenen Grand Prix Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu.

Tüm maliyetleri Salihli Belediyesi tarafından karşılanıp, Kabazlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'nun açılışında gerçekleştirilen, Grand Prix Turnuvasına 130 milli atıcı katıldı. 4 kategoride gerçekleştirilen turnuvada Ulusal Ligde 1. Erdinç Kebapçı, 2. Oğuzhan Tüzün, 3. Serhat Avcı, Bölgesel Amatör Ligde 1. Hasan Cezayirli, 2. Mutullah Erkoç, 3. Erdal Çiftçi, bayanlarda 1. Nihan Gürer, 2. Dilara Kızılsu, 3. İrem Doğançay, Genç Erkeklerde 1. Selahattin Özer, 2. Mehmet İşcan, 3. Bora Ambarcılar oldu.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Türkiye'nin 7. büyük, Ege Bölgesinin en büyük Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonumuz, ülkemize, Salihlimize, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ile tüm atıcılarımıza ve avcılarımıza hayırlı olsun." dedi.

Dereceye giren atıcıların ödüllerini ise Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra davetliler tarafından verildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:28:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Grand Prix Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]