Son Dakika Haberleri: Grand Slam'a Katılacak Kadın Milli Judokalar Düsseldorf'a Gitti

Grand Slam'a Katılacak Kadın Milli Judokalar Düsseldorf'a Gitti

1 saat önce

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak Grand Slam'da tatamiye çıkacak kadın judo Milli takım hava yoluyla bu ülkeye gitti.

Grand Slam'a Katılacak Kadın Milli Judokalar Düsseldorf'a Gitti, System.String[]
Almanya'nın Düsseldorf kentinde 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak Grand Slam'da tatamiye çıkacak kadın judo Milli takım hava yoluyla bu ülkeye gitti.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıracak Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) faaliyetinde yer alan Düsseldorf Grand Slam müsabakalarına karılacak Kadın Milli Judocular hava yoluyla bu ülkeye gitti. Tatamide altı kadın judoka ile temsil edecek milliler, puan ve kürsü için ter dökecek. 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak karşılaşmalarda; 48 kg'da Melisa Çakmaklı, Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç, 52 kg'da İrem Korkmaz ve 57 kg'da Şeyma Özerler ile Meltem

Dindar Türkiye'yi temsil edecek.

97 ülkeden 279 kadın ve 404 erkek judocunun katılacağı Grand Slam müsabakalarında, ay-yıldızlı kadın judokalar 22 Şubat Cuma günü 48, 52 ve 57 kiloda mücadele edecek.

Ayrıca Düsseldorf'taki Grand Slam karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, 25- 28 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek ortak çalışma kampına altı judocunun yanı sıra, Tuğçe Beder, Kübranur Esir ve Minel Akdeniz ilave olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:59 Kaynak: İHA

Düsselldorf, Spor
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