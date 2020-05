Grand Theft Auto 5, Epic Games Store'dan Ücretsiz Dağıtılacak - Son Dakika

Dün yaşanan sürpriz bir gelişme ile bugün Epic Games Store üzerinden verilecek olan oyunun Grand Theft Auto 5 olacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddia yaşanan bir kaza sonucu önceden onaylandı. Grand Theft Auto 5, Epic Games Store'un sıradaki ücretsiz oyunu olacak.

Eskiden pek fazla karşılaşmadığımız sızıntılar artık oyun dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Eğer yapılacak olan duyuru büyük bir oyun veya büyük bir olay ile alakalıysa, elbet bir şekilde sızıntılar yaşanıyor. Kimi zaman resmi mecralar üzerinde yapılan dikkatsizlikler ve kimi zaman da isimsiz ama güvenilir olduğu söylenen kaynaklar üzerinden yapılan aktarımlar sonucunda önceden haberimiz oluyor ve sadece resmi duyuruyu beklemek kalıyordu.

Grand Theft Auto 5 Epic Games Store'dan Ücretsiz Dağıtılacak

Bu seferki kaza da Epic Games Store Twitter hesabında yaşandı. Duyuruya ait video, kazara önceden yayınlandı. Her ne kadar çok çabuk bir şekilde silinmiş olsa da, dün ortaya atılan iddia sonrasında pusuya yatan kullanıcılardan kaçmak her zamanki gibi mümkün olmadı.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418

— Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Ne var ki Game Pressure sitesinin söylediğinin aksine ücretsiz dağıtılacak olan Grand Theft Auto 5 Online Premium Edition değil de oyunun standart sürüm olacakmış gibi görünüyor. En azından duyuru fragmanına bakacak olursak böyle bir sonuç çıkıyor. Elbette resmi duyuru beklemek en iyisi olacaktır.

2013 yılında satışa sunulmuş olan Grand Theft Auto 5 her ne kadar satış anlamında eski performansından biraz uzak olsa da, aktif oyuncu sayısında pek fazla bir azalma görülmüş değil. Bunda Rockstar Games tarafından periyodik olarak yapılan yeniliklerin de etkisi mevcut tabii ki. Bununla birlikte, bugün Grand Theft Auto 5 oyunun Epic Games Store üzerinden ücretsiz dağıtılması dağıtılması sonrasında aktif oyuncu sayısında bir sıçrayış yaşanacakmış gibi görünüyor.

GTA 5 Mobile denemeyi unutmayın!

Ücretsiz GTA 5 haberi öncesinde dün oyun dünyasının gündeminde yine Grand Theft Auto 5 vardı. Oyunun hayranları, GTA 5 mobile indir bağlantısında görebileceğiniz oyunu Android telefonlar için yayınlamışlardı.

Henüz geliştirme sürecinin başında olan GTA 5 mobil projesi, buna rağmen milyonlarca oyuncunun dikkatini çekmeyi başardı. Şimdilik sadece haritanın belirli bölgeleri bitirilmişken, APK dosyası içerisinde oldukça eğlenceli bir Stunt Mode yerleştirilmişti.

Henüz GTA 5 mobile oynamadıysanız, hemen bağlantı adresine tıklayarak, oyunu deneyebilirsiniz.

Grand Theft Auto 5 konusu

Konu olarak hayali Los Santos şehrinde geçen oyunda Franklin Clinton, Michael de Santa ve Trevor Philips isimli karakteri yönetiyoruz. Kendilerini suç dünyasının, Amerikan hükümetinin ve eğlence sektörünün birbiri içine geçmiş ağlarında bulan karakterler, Los Santos şehri genelinde tehlikeli soygunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar.