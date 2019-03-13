Grande America' Fransa Açıklarında Battı

'GRANDE America' adlı İtalyan ticari gemisinde pazar günü bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

'GRANDE America' adlı İtalyan ticari gemisinde pazar günü bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Almanya'nın Hamburg kentinden Kazablanka'ya giden geminin 27 kişilik mürettebatı kurtarıldı. 214 metre uzunluğundaki gemi 2 gün süren yangının ardından Fransa'nın batı sahilindeki Biskay Körfezi'nde 4 bin 600 metre derine battı.

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