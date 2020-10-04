Granit Xhaka'nın Villarreal'a Attığı Nefis Frikik Golü

2014-15 UEFA Avrupa Ligi gruplarında Villarreal ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. 2-1 yenik durumda olduğu sırada kaleye uzak bir mesafeden serbest vuruş kazanan Alman ekibi, İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın bu harika vuruşuyla ağları sarstığı golle beraberliği sağladı. Taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.