Granit Xhaka'nın Villarreal'a Attığı Nefis Frikik Golü
2014-15 UEFA Avrupa Ligi gruplarında Villarreal ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. 2-1 yenik durumda olduğu sırada kaleye uzak bir mesafeden serbest vuruş kazanan Alman ekibi, İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın bu harika vuruşuyla ağları sarstığı golle beraberliği sağladı. Taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
2014-15 UEFA Avrupa Ligi gruplarında Villarreal ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. 2-1 yenik durumda olduğu sırada kaleye uzak bir mesafeden serbest vuruş kazanan Alman ekibi, İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın bu harika vuruşuyla ağları sarstığı golle beraberliği sağladı. Taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:58
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