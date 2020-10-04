Granit Xhaka'nın Villarreal'a Attığı Nefis Frikik Golü - Son Dakika

Granit Xhaka'nın Villarreal'a Attığı Nefis Frikik Golü

2014-15 UEFA Avrupa Ligi gruplarında Villarreal ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. 2-1 yenik durumda olduğu sırada kaleye uzak bir mesafeden serbest vuruş kazanan Alman ekibi, İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın bu harika vuruşuyla ağları sarstığı golle beraberliği sağladı. Taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

2014-15 UEFA Avrupa Ligi gruplarında Villarreal ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. 2-1 yenik durumda olduğu sırada kaleye uzak bir mesafeden serbest vuruş kazanan Alman ekibi, İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın bu harika vuruşuyla ağları sarstığı golle beraberliği sağladı. Taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Granit Xhaka'nın Villarreal'a Attığı Nefis Frikik Golü

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:58

Kaynak: Dugout

Son Dakika Spor Granit Xhaka'nın Villarreal'a Attığı Nefis Frikik Golü - Son Dakika Spor

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