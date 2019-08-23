Son Dakika Haberleri: "Grass" ve "Digital Self" teklilerinden sonra "We The Ones" ile tekrar sizlerle!
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"Grass" ve "Digital Self" teklilerinden sonra "We The Ones" ile tekrar sizlerle!

1 saat önce

Farklı müzik türlerini deneyimleyen Karakter, Epic Istanbul sanatçısı Glasxs'in de bulunduğu pop teklisi "Grass" ve In Hoodies ile yayımladığı elektronik tekli "Digital Self"ten sonra funk ve hip-hop türüne adım atıyor.

Genç DJ ve prodüktör Karakter, başarılı vokallerin yer aldığı repertuarına bir yeni tekli daha ekliyor.

Beat tarzını 90'ların hip-hop sound'undan ilham alan renkli funk teklisi "We The Ones", Jurley Colin'in etkileyici yorumuyla bugün müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Rubahitam tarafından yaratılan görsel dünya ve animasyonlar, dinleyicileri yeni bir gezegenin karakterleri ile tanışmaya davet ediyor.

Demo'ları BBC Radio'da keşfedilen 22 yaşındaki Karakter, Berklee College of Music okulundan Müzik Prodüksiyonu, Teknolojileri ve İnovasyonu bölümünden mezun oldu. 2018 yılı içinde Valencia'da Festival Les Arts, AV Node oluşumunun Roma'da düzenlediği Live Performers Meetup gibi etkinliklerde sahne alan DJ, şu anda Mabel Matiz'e yaz turnesinde eşlik ediyor.

Karakter ve Jurley Colin ortaklığında yayımlanan yeni tekli "We The Ones" şimdi tüm dijital platformlarda!

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:01 Kaynak: Bültenler
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