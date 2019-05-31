Son Dakika Haberleri: "Gratis Çocuklar Arası Resim Yarışması"nın kazananları açıklandı
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"Gratis Çocuklar Arası Resim Yarışması"nın kazananları açıklandı

37 dakika önce

Gratis'in bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Çocuklar Arası Resim Yarışması sonuçlandı.

Gratis'in bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Çocuklar Arası Resim Yarışması sonuçlandı.
Gratis'in açıklamasına göre, şirketin Türkiye çapında 2010'dan bu yana, çocukların hayal güçlerini geliştirerek sanat ve resim sevgisi aşılamak amacıyla Adel sponsorluğunda düzenlenen yarışma, Türkiye'nin dört bir yanından 7-10 yaş arasındaki küçük ressamların katılımıyla gerçekleşti.
"Çevreni nasıl koruyorsun?" temasıyla gerçekleşen resim yarışmasında jüri tarafından yapılan oylamalar sonucunda resim yarışmasının birincisi Amasya'dan Meryem Al Dayyeni (10), ikincisi Kocaeli'den Ecem Nisa Varlıgün (10), üçüncüsü ise Samsun'dan Dilara Kalyoncu (10) oldu.
Yarışmada ilk üçe giren küçük ressamlar sanatsal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini geliştirecek uluslararası katılımlı yaz kampı ödülü kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:22 Kaynak: AA
Türkiye, Gratis, Ekonomi
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