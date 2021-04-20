Gratis'in 12'nci Çocuklar Arası Resim Yarışması başladı

Gratis'in Türkiye çapında 2010'dan bu yana düzenlediği "Çocuklar Arası Resim Yarışması", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler doğrultusunda www.gratisresimyarismasi.com web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, resim yarışmasına Türkiye'nin her yerinden 7-10 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen küçük ressamların, aileleriyle geçirdikleri en güzel zamanı resmederek ve resimlerinin fotoğrafını çekerek velilerinin yardımı ile www.gratisresimyarismasi.com web sitesine yüklemesi yeterli olacak.

Resim yarışmasına son katılım tarihi olarak belirlenen 30 Nisan 2021'e kadar yaptıkları resimleri web sitesine yükleyen çocukların eserleri, jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği resim yarışmasında kazananlar, 28 Mayıs 2021'de www.gratisresimyarismasi.com'da ve Gratis'in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.