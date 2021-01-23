Gratis Kart'a ECHO Awards'tan ödül

Gratis'in müşterilerine yıl boyunca yaşam tarzları ve tercih ettikleri ürünlere göre kampanyalar geliştirerek sunmasını sağlayan kart programı Gratis Kart, ECHO Awards'ta "Sadakat Kartı/Programı" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile müşterilerine değer veren ve onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarının belirlendiği ECHO Awards, bu yıl 2'inci kez düzenlendi. Jürisi halk olan ECHO Awards'ta e-ticaretin en iyileri nihai tüketicilerin değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Birçok farklı sektörden markanın 40 farklı kategoride kapsamlı bir metodolojiyle değerlendirildiği ECHO Awards'ın sonuçları, Türkiye'yi temsilen 12 ilden bin 200 kişiyle online olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmaya dayanıyor.

Türkiye'nin en büyük sadakat programlarından biri olan Gratis Kart ise ECHO Awards'ta hiçbir başvuruda bulunmadan sadece performansı ile halk jürisinin dikkatini çekerek birinci oldu.

Yarışmanın düzenlendiği ilk yılda da "Kişisel Bakım" kategorisinde ödül alan Gratis, yarışmanın 2'nci yılında da Gratis Kart programıyla liderliği bırakmadı. Uzmanlığı ve servis anlayışı ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunan Gratis, toplamda 9 milyonu aşkın Gratis Kart sahibi müşteriye ulaştı.