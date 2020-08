"Gratis Sahilde" projesinin enerjisi Aytemiz'den

Sektörde yenilikçi ve yaratıcı, ürün ve hizmetleri ile müşteri mutluluğunu hedefleyen çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aytemiz, Gratis'in "Gratis Sahilde" projesinin akaryakıt sponsoru oldu.

Aytemiz'den yapılan açıklamada firmanın, Türkiye'nin lider kişisel bakım marketlerinden Gratis'in 6 yıldır devam eden "Gratis Sahilde" projesinin akaryakıt sponsoru olduğu bildirildi.

24 Temmuz-24 Eylül tarihleri arasında başta Bodrum, Antalya ve Çeşme olmak üzere Ayvalık, Akçay, Altınoluk, Didim, Dikili, Kuşadası, Foça, Marmaris, Fethiye, Kaş, Alanya, Göcek gibi sahil beldelerinde gerçekleştirilen proje kapsamında, toplam 7 araç ve 15 uzman personel ile 80 bin kilometre yol kat edilecek, yaklaşık 100 bin tüketiciye nitelikli şekilde ulaşılacak. Proje kapsamında erişilen herkese kendilerini Aytemiz Kart üyesi yapacak bir teklif ile günlük bakım ihtiyaçlarını karşılayacak minik ve sürpriz hediyeler sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Özge Kansu Gökçek, Gratis Sahilde projesine verdikleri destekle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerin ve ekonominin canlanmaya başladığı bu normalleşme döneminde her zaman olduğu gibi bir yandan büyüme odaklı faaliyetlerimizi kesintisizce sürdürürken, diğer yandan da müşterilerimize dokunmak için lider sektör firmaları ile yenilikçi iş birlikleri fırsatları yaratmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Gratis Sahilde projesine akaryakıt desteği veriyoruz. Amacımız Türkiye'nin güney sahillerine tatil amaçlı seyahat edenlere birebir erişmek, sahillerde veya yollarda sürpriz bir şekilde karşılarına çıkarak, her an onların yanında olduğumuzu hissettirmek. Sevilen markalarla yaptığımız ve müşterilerle istasyonlarımız dışında farklı platformlarda buluşmamızı sağlayan bu sıra dışı iş birliklerimizin ülkece ihtiyacımız olan normalleşmeye moral ve ivme kazandıracağını düşünüyoruz."