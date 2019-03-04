Son Dakika Haberleri: Gratis, Türkiye'nin "1 Numaralı Markası" Oldu

Gratis, Türkiye'nin "1 Numaralı Markası" Oldu

1 saat önce

Gratis, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğinin (AYD) her yıl düzenlediği "Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları" araştırmasında 3. kez "Kişisel Bakım ve Kozmetik" kategorisinde bir numaralı marka seçildi.

Gratis, Türkiye'nin
Gratis, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğinin (AYD) her yıl düzenlediği " Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları" araştırmasında 3. kez "Kişisel Bakım ve Kozmetik" kategorisinde bir numaralı marka seçildi.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, AYD ile Akademetre Research Company tarafından bu yıl 10. kez gerçekleştirilen "Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Gratis, tüketicilerin seçimi ile bu yıl da "Kişisel Bakım ve Kozmetik" kategorisinde bir numaralı marka oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gratis Üst Yöneticisi (CEO) Can İkinci, Gratis'in üçüncü kez bir numaralı marka olarak seçildiğini belirterek, "Türkiye'nin en yaygın kişisel bakım marketi olarak hizmet veren Gratis'in tüketiciler tarafından 3 yıl bir numaralı marka olarak seçilmesi, tamamı kadın olan mağaza çalışanlarımızın başarısıdır. Onların her gün mağazalarımızda müşterilerimize yaşattığı deneyimler sayesinde bu ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci, makyaj ürünlerinden bebek bakımına, temizlik ve hijyenden atıştırmalığa kadar 12 farklı kategoride 8 binden fazla ürünü müşterileri ile buluşturan Gratis'in, "Seninle 10 Güzel Yıl" sloganı ile 10. yılında da uzmanlığı ve fark yaratan servis anlayışı ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmet vermeye devam edeceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:53 Kaynak: AA

Türkiye, Gratis, Ekonomi
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