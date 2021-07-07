Gratis Türkiye'nin "en cool kozmetik mağazası" seçildi

Kişisel bakım marketi Gratis, halk jürisi tarafından belirlenen Cool Markalar Araştırması'nda kozmetik mağazası kategorisinde 5. kez yılın "en cool markası" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye'nin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilen Cool Markalar Araştırması, 1 Mayıs-5 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye'yi temsilen 12 bölgeden genç kadın ve erkek tüketicilerin katılımıyla gerçekleşerek tüketicilerin en "cool" bulduğu markaları gözler önüne serdi.

30'un üzerinde sektörde gerçekleştirilen araştırmada bin kişiden oluşan halk jürisi yılın "cool" markalarını belirledi.

Katılımcıların öncelikle kategori belirtmeksizin sonrasında ise farklı kategorilerde tercihlerini belirttikleri araştırmada Gratis, kozmetik mağazası kategorisinde 2021 yılının "en cool markası" seçildi.

Tüketicilerin alışveriş deneyimlerini yeniden şekillendirme hedefi ile 12 yıl önce yola çıkan Gratis, böylece Türk tüketicilerinin seçimi ile yapılan araştırmada 5. kez yılın "en cool markası" unvanına sahip oldu.