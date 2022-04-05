Gratis "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçildi - Son Dakika
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Gratis "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçildi

05.04.2022 12:40
Gratis "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçildi

Gratis, "Happy Place to Work" ve "Capital Dergisi" iş birliği ile düzenlenen "Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri" araştırmasında "Kişisel Bakım" kategorisinde "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçildi.

Gratis, "Happy Place to Work" ve "Capital Dergisi" iş birliği ile düzenlenen "Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri" araştırmasında "Kişisel Bakım" kategorisinde "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçildi.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Happy Place to Work ve Capital Dergisi iş birliği ile bu yıl ilk kez Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri araştırması gerçekleştirildi.

Şirketlerin çalışan deneyimini ve insan odaklı işyeri kültürünü destekleyen uygulamaların incelenerek çalışanlarına mutlu işyeri kültürü sağlayan şirketlerin başarısının ödüllendirildiği araştırmada Gratis de yer aldı.

100 farklı sektörden en mutlu 100 şirketin yer aldığı araştırmada Gratis, çalışanlarının memnuniyetine ve mutluluğuna yaptığı yatırımı tescilleyerek 'Kişisel Bakım' kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gratis İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Gündüz, çalışanların mutluluğunun verimli bir çalışma ortamı için çok önemli olduğunu ifade etti. Gündüz, "Gratis olarak tüm çalışma arkadaşlarımızın potansiyelini gerçekleştirmesine imkan tanıyan, fikirlerini açıkça söyleyebildikleri ve yeni deneyimler edinmeye cesaretlendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz.

Ayrıca kariyer planlamalarına ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayabilmek için birçok program yürütüyoruz. Biz, mutlu bir işyeri yaratabilmenin çalışma arkadaşlarımızın mutluluğundan geçtiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gratis'te tüm çalışanların taleplerini değerlendirmek için her yıl 'Çalışan Memnuniyet Anketi' gerçekleştirdiklerini belirten Gündüz, "Çalışanlarımız için yaptığımız yatırımlar, verdiğimiz eğitimler, gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve projeler ile onların Gratis'e olan aidiyet duygusunu arttırarak keyifli ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlıyoruz.

Yakın dönemde de hem kendi bünyemizde çalıştırmak hem meslek edindirmek hem de sektöre nitelikli aday kazandırmak üzere eğitimlerimizi Beauty Akademi'yi hayata geçirerek vermeye başladık. Beauty Akademi'de Türkiye'nin dört bir yanından kişisel bakım hizmetleri konusunda uzmanlaşmak isteyenlere eğitimler veriyoruz." dedi.

Gündüz, Gratis'in kadın istihdamının önemine inanarak büyüyen bir marka olduğunu aktararak, tüm mağaza çalışanlarının kadınlardan oluştuğunun da altını çizdi.

Kadının toplumdaki yerine sahip çıkmak için de kadınların iş hayatına kazandırılması konusunda birçok eğitim ve destek sağladıklarını vurgulayan Gündüz, "Çalışan motivasyonunu şirket kültürünün merkezine koyan uygulamalar ve projelerimizle saygın bir kuruluş tarafından takdir edilmekten dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışma arkadaşlarımızın hem iş hem de özel hayatlarına dokunacak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye, Gratis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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