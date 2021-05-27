Graven PC için erken erişime açıldı!

Slipgate Ironworks tarafından geliştirilen, 3D Realms ve 1C Entertainment tarafından yayınlanan yeni karanlık fantezi birinçi şahıs nişancı oyunu Graven dün itibarıyla PC'de erken erişime açıldı.

Graven, tam sürümü 2022'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve Switch platformları için de çıkış yapacak.

Oyun şu an Steam, Epic Games Store ve GOG'da 2 Haziran tarihine kadar %10 indirimli olarak 45,00 TL'den satışa sunuluyor.

GRAVEN TANITIM YAZISI

Birinci şahıs aksiyon bulmaca oyunu GRAVEN'da aksiyon, gizem ve kefaretini ödeme şansı seni bekliyor. Haksız yere hüküm giyen bir din adamı olarak karanlık bir fantezi dünyasını keşfet. Çevreni, büyüleri ve silahları kullanarak insanlığın korkularına, vahşi yaratıklara ve diğer varlıklara karşı savaş.

Bir başkasını savunurken suç işlediği için ölene kadar sürgüne gönderilen Ortogonal düzenin vefalı bir papazı olarak bataklığa sürüklenen küçük bir teknede yaşıyorsun. Bir yabancı seni sağlam zemine taşıyor ve sana belli belirsiz talimatlar, gizemli bir asa ve bir kitap veriyor. Dini bütün bir papaz olarak ilerleyip acıyı dindir, aldatmacaları ortaya çıkar ve gerçekliğin sınırlarını aşan çirkin sapkınlıkları ortadan kaldır.

Modern geliştirme araçlarını ve teknikleri, 90'ların sonundaki estetik anlayışıyla birlikte birinci şahıs aksiyon bulmaca oyunu GRAVEN'ı ortaya çıkardı. Bu fantastik karanlık orta çağ deneyimindeki karakter tasarımları Chuck Jones (Duke Nukem 3D, Half-Life) ve seslendirmeler Stephan Weyte (Blood, Fire Emblem, Dusk) tarafından yapıldı.

· Bölgeyi içten içe çürüten hastalıkların ve dönemlerin arkasındaki yerleşik inanca aykırı olan tarikatların güdülerini ortaya çıkarmak için bulmacaları çöz ve hikâyeyi irdele.

· Yolculuğun sırasında büyüleri ve kristalleri kullanarak çevreni saran her şeyi istediğin gibi değiştir.

· Yeni silahları keşfet, onları demircilerde ve simyacılarda geliştirerek kabiliyetlerini özelleştir.

· Yeni yeteneklerinle eski uğrak yerlere geri dönerek ufkunu genişlet ve dar boğazların nereye çıktığını gör.

· Çeşitli biyomlarla sürekli genişleyen bir dünyada otuz farklı düşmanı alt et.

· Sis perdesinin aralanmadığı ve zamanın ötesinden gelen yaratıkların serbestçe dolaştığı girintilere düşersen paralel yoldan ilerle.

· Huzura kavuş.

GRAVEN ÇIKIŞ FRAGMANI