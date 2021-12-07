Gravür ve çini sanatçısı Faik Kırımlı vefatının 10. yılında anılacak - Son Dakika

Gravür ve çini sanatçısı Faik Kırımlı, vefatının 10. yılında düzenlenen "İznik Çiniciliğinin Efsane İsmi Faik Kırımlı" başlıklı panelde yad edilecek.

Pendik Belediyesi ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik, 10 Aralık'ta belediyenin Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

Etkinlikte, Erkan Doğanay "Ölümünün Ardından Faik Kırımlı ve Çini Sanatı", Sermet Molu "Dostluk", Semih İrteş "Tanıklar-Emanet defterleri ve notları", Hacer Sayman ise "Son Tanıklar" başlıklı konuşma yapacak.

Panelle eş zamanlı olarak Kırımlı'nın eserlerini yeniden yorumlayan 40 sanatçının çalışmaları "Faik Kırımlı'nın İzinden" adlı sergide ziyarete açılacak. Dr. Öğr. Üyesi Latife Aktan Özel'in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 26 Aralık'a kadar açık kalacak.

Panelin ardından Selim Evci'nin yapımcılığını üstlendiği "Kırmızıyı Arayan Adam" adlı belgesel katılımcıların beğenisine sunulacak.