Grayscale'in GBTC Spot Bitcoin ETF'si İkinci Günde de Net Para Girişi Sağladı

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Grayscale'in GBTC spot Bitcoin ETF'si, yatırım fonları arasında dikkat çeken bir başarıya imza atarak ikinci gününde de net para girişi sağladı. Toplamda 4 milyon dolarlık bu artış, fonun 78 günlük net çıkış serisini sonlandırarak yatırımcı güvenini pekiştiriyor. Diğer ABD merkezli Bitcoin ETF'leriyle birlikte, pazarda olumlu bir trend yakalayan Grayscale, finans dünyasında yeni bir sayfa açıyor.

Bitcoin ETF Piyasalarında Grayscale Farkı

Grayscale'in GBTC spot Bitcoin borsa yatırım fonu, Pazartesi günü arka arkaya ikinci günlük net para girişini kaydederek, 4 milyon dolarlık bir artışa ulaştı. Bu, 78 günlük net çıkış serisini sonlandıran ve Cuma günü 63 milyon dolarlık bir giriş sağlayan ETF için bir dönüm noktası oldu.

GBTC, Ocak ayında bir spot Bitcoin tröstüne dönüştürülmesinin ardından, toplamda 17 milyar dolarlık net bir çıkış yaşadı. Şirketin web sitesine göre, 11 Ocak'ta 619.220 BTC olan varlıklar, şu anda yaklaşık olarak 292.217 BTC'ye, yani 18,4 milyar dolara düşmüş durumda.

Öte yandan, ABD merkezli diğer 11 spot Bitcoin ETF'si de Pazartesi günü toplamda 217,06 milyon dolarlık bir fon artışı yaşadı. SosoValue'in verilerine göre bu artışta, Fidelity'nin FBTC'si 99 milyon dolar ile öncü rol oynarken, Ark Invest'in Bitcoin fonu da 76 milyon dolar çekti. Geçen hafta düşük ilgi gören BlackRock'ın IBIT fonu bu hafta 22 milyon dolarlık bir girişe sahne oldu. Invesco ve Galaxy Digital'in BTCO'su 11 milyon dolarlık bir artış rapor ederken, Bitwise, VanEck ve Franklin Templeton fonları ise her biri yaklaşık 2 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Bu fonlar, 23 Nisan'dan beri ilk kez geçen Cuma toplam net giriş kaydederek olumlu bir akışa geri döndü. Nisan ayı, ABD spot Bitcoin ETF'leri için ilk defa net aylık çıkışın yaşandığı ay oldu ve toplamda yaklaşık 343,5 milyon dolar fon çıkışı gerçekleşti.

Son verilere göre bu fonların günlük işlem hacmi de Mart ayındaki zirvelere kıyasla azalmış durumda. Geçtiğimiz hafta toplam işlem hacmi yaklaşık 11 milyar dolar iken, Mart ayının ilk haftasında 32 milyar dolarlık bir hacim kaydedilmişti.