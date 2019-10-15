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Son Dakika Ekonomi GREAT Entrepreneur Games girişimcilere Birleşik Krallık kapılarını açıyor

GREAT Entrepreneur Games girişimcilere Birleşik Krallık kapılarını açıyor

1 saat önce

Türkiye'nin en başarılı ve yenilikçi girişimcilerini öne çıkarmak isteyen Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT), 23 Ekim'de "GREAT Entrepreneur Games Türkiye" yarışmasını düzenliyor.

GREAT Entrepreneur Games girişimcilere Birleşik Krallık kapılarını açıyor, System.String[]

Türkiye'nin en başarılı ve yenilikçi girişimcilerini öne çıkarmak isteyen Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT), 23 Ekim'de "GREAT Entrepreneur Games Türkiye" yarışmasını düzenliyor.

İlk olarak 2012 Londra Olimpiyatları'nda başlayan GREAT Entrepreneur Games, daha sonra Singapur, Avustralya, Şili, Arjantin, Meksika ve Polonya üzerinden farklı versiyonlarla dünyaya yayıldı. Bu yarışma şimdi de Türkiye'de düzenleniyor.

DIT'nin Küresel Girişimci Programı (Global Entrepreneur Programme - GEP) tarafından oluşturulan etkinlikte, katılım için başvuruda bulunan 200'e yakın girişim arasından jürinin seçtiği 50 girişim yarışacak.

Ek olarak, özel davet üzerine yerel ve küresel girişim çevrelerinden çok sayıda isim yer alacak. Ayrıca etkinlik bünyesinde gerçekleştirilecek panellere katılacak olan alanlarının önde gelen iş insanları ve DIT'nin Küresel Girişimci Programı'nda yer alan iş geliştiriciler yarışmaya katılan girişimlere projeleri için nasıl yatırım çekebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunacak.

Tam gün sürecek etkinlikte girişimciler ve yatırımcılar Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya gelecek. Girişimciler, etkinliğe özel tasarlanan bir mobil uygulama üzerinden yatırımcıların sanal ortamda ilgisini çekmek için yarışacaklar. Gerek girişimcilerin gerekse yatırımcıların uygulama üzerinde 1'er milyon sterlinlik sanal bir bakiyesi olacak.

Oyun günü serbest formatta girişimler yatırımcı ve diğer girişimlere kısa ve etkin sunumlar yaparak yatırım toplamaya çalışacaklar. Günün sonunda en yüksek sanal yatırımı alan ilk üç girişimci oyunu kazanmış sayılacak.

Oyunu kazanan üç girişim Londra'ya üç günlük bir çalışma seyahati gerçekleştirecek. Burada kendilerine GEP iş geliştiricileri tarafından mentorluk sağlanacak ve girişimler, büyüme yolundaki hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için, potansiyel iş ortakları ile bir araya getirilecek.

Böylelikle Türkiye'den giden bu girişimler Birleşik Krallık'ta işlerini büyütebilme ve uluslararası bir ağa dahil olma fırsatına sahip olmanın yanı sıra, girişimci bir ekosistem ile de bağlantı kurmuş olacaklar.


Birleşik Krallık, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:23 Kaynak: DHA
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