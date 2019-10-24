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GREAT Entrepreneur Games'in kazananları belirlendi

25 dakika önce

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı'nın düzenlediği GREAT Entrepreneur Games Türkiye yarışmasını Otsimo, Bluedot ve Phoenix Enerji girişimleri kazandı.

GREAT Entrepreneur Games'in kazananları belirlendi, System.String[]

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı'nın düzenlediği GREAT Entrepreneur Games Türkiye yarışmasını Otsimo, Bluedot ve Phoenix Enerji girişimleri kazandı.

İngiltere Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, dün düzenlenen yarışmanın galipleri en yüksek sanal yatırımı toplamayı başaranlar oldu.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı'nın düzenlediği GREAT Entrepreneur Games Türkiye yarışmasını, en yüksek sanal yatırımı toplamayı başaran Otsimo, Bluedot ve Phoenix Enerji girişimleri kazandı.


İlk olarak 2012 Londra Olimpiyatları'nda başlayan GREAT Entrepreneur Games, daha sonra Singapur, Avustralya, Şili, Arjantin, Meksika ve Polonya üzerinden farklı versiyonlarla dünyaya yayıldı ve son olarak da Türkiye'de gerçekleşti.

Yatırım çekmek için yarıştılar


Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı Küresel Girişimci Programı (Global Entrepreneur Programme) tarafından tasarlanan etkinlikte, katılım için başvuruda bulunan 200'e yakın girişim arasından jürinin seçtiği 50 girişim yarıştı.

Özel davet üzerine yerel ve küresel girişim çevrelerinden çok sayıda ismin de izleyici olarak katıldığı etkinlik bünyesinde gerçekleştirilen panellere katılan, alanlarının önde gelen iş insanları ve Departmanın Küresel Girişimci Programı'nda yer alan iş geliştiriciler, yarışmaya katılan girişimlere projeleri için nasıl yatırım çekebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tam gün süren etkinlikte girişimciler ve yatırımcılar, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya gelerek etkinliğe özel tasarlanan bir mobil uygulama üzerinden yatırımcıların sanal ortamda ilgisini çekmek için yarıştı.

Uluslararası bir ağa sahip olma fırsatı

Gerek girişimcilere gerekse yatırımcılara uygulama üzerinde 1'er milyon sterlinlik sanal bakiye tahsis edilmişti. Oyun günü serbest formatta girişimler, yatırımcı ve diğer girişimlere kısa ve etkin sunumlar yaparak yatırım toplamaya çalıştı.

Günün sonunda en yüksek sanal yatırımı alan ilk 3 girişimin sahibi Londra'ya 3 günlük bir çalışma seyahati gerçekleştirme hakkı kazandı. Türkiye'den giden bu girişimler, Birleşik Krallık'ta işlerini büyütebilme ve uluslararası bir ağa dahil olma fırsatına sahip olmanın yanı sıra girişimci bir ekosistem ile de bağlantı kurmuş olacak.

Birleşik Krallık, Phoenix, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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