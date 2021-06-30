GreedFall İçin PlayStation 5 Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika

GreedFall PlayStation 5 sürümü artık PlayStation Store'da . Oyunu daha önce satın alanlar ücretsiz olarak yükseltme yapabilecek. Maalesef PlayStation Plus sürümü sahipleri yükseltme yapamayacak.

GreedFall

GreedFall Nasıl Oyun?

Oyun, güçlü aksiyon unsurlarına sahip bir RPG oyunu. Oyun, portföyünde The Technomancer veya Bound by Flame gibi oyunlar bulunan Spiders stüdyosu tarafından geliştirildi ve oyunun yayıncılığı Focus Home Interactive tarafından yapıldı.

Oyun bizi 17. yüzyıl için stilize edilmiş fantastik bir evrene yolculuğa çıkarıyor. Aşırı kalabalık ve kirli Eski Dünya, Malichor olarak bilinen gizemli bir veba tarafından yok edildi. Şehir sakinleri, Yeni Dünya'da, yani yerli halkı doğayla uyum içinde yaşadığı iddia edilen hazineler ve diğer sırlarla dolu Teer Fradee adasında kurtarılma şansı yakaladı. Conquistadors adaya daha fazla yayılıp yerleştikçe, onlarla yerliler arasındaki ilişki giderek gerginleşmeye başladı.

GreedFall Oyun İçi Görsel

Oyun sırasında asıl görevi Eski Dünya'yı yok eden bir hastalığa çare bulmak olan kahramanı oynuyoruz. Macera sırasında, yerli halkı ya da sömürgecileri çok fazla tehlikeye atmamak için her türlü çabayı göstermeliyiz. Verdiğimiz kararlar sadece adadaki gücün dağılımını değil, aynı zamanda tarihimizin nasıl geliştiğini de etkileyecek.

GreedFall oyunu, cinsiyet seçimi ve birkaç temel özellik dahil olmak üzere karakter oluşturma süreciyle başlıyor. Yaratıcılar, herhangi bir sınıfa bölünmeden kahramanı geliştirme sistemi tercih etmiş. Oyuncunun, kahramanı bireysel oyun tarzına göre ayarlamasına izin veren yüzden fazla beceri mevcut.

ise oyunun gelişmiş sürümü. Paketin bir parçası olarak, PlayStation 5 için grafik iyileştirmelerine ek olarak yeni bir ek paket olan The de Vespe Conspiracy de yayınladı.