Son Dakika Haberleri: Green fıtness spor şenliği Eskişehir'de
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Green fıtness spor şenliği Eskişehir'de

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehri Kazan işbirliği ile 22-27 Eylül tarihleri arasında Green Fitness spor etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Green fıtness spor şenliği Eskişehir'de, System.String[]

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan şehrinde 2015 yılında başlatılan Green Fitness spor etkinliği sistematik antrenman yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor.

Bugün Rusya'nın 62 şehrinde yaz boyunca devam eden bu sosyal spor etkinliği, çocukları, gençleri, genç aileleri, çalışanları, yaşlıları ve emeklileri açık havada profesyonel eğitimciler eşliğinde spor yapmaya davet ediyor. Dünya projesi olma yolunda ilerleyen Green Fitness, uluslararası platformda ilk olarak Eskişehirlilerle buluşacak. Kazan şehrinden gelecek profesyonel eğitmenler eşliğinde Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Dede Korkut Parkı ve Kanlıkavak Parkı'nda ücretsiz olarak zumba, yoga, fonksiyonel antrenman ve pilates antrenmanları yapılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:16 Kaynak: Bültenler
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