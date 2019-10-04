Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, GreenMetric'in yaptığı çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Bu konuda üniversiteler olarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öte yandan ülke olarak sıfır atık projesiyle daha da bu konuda önemli adımlar atılmakta. Biz elimizden gelen çabayı göstermekteyiz." dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen "GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yapan Çufalı, GreenMetric'in dünya ölçeğinde üniversiteler için önemli bir ölçüm olduğunu söyledi.

BEÜ'nün yaptığı çalışmaların meyvelerini verdiğini anlatan Çufalı, "Türkiye'nin diğer üniversiteleri daha fazla katılım sağlamaya başladı. Katılım sağlamaya başladıkça da bizim oradaki derecemiz doğal olarak biraz aşağıya iniyor. Bundan bireysel olarak üzülebiliriz ama Türkiye açısından baktığımızda 'GreenMetric'e daha fazla önem veriliyor.' diye mutluluk duyuyoruz." dedi.

Çufalı, dünyanın insanlığın elinde sürekli tahrip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize bu dünyayı miras bırakan atalarımıza çok fazla bağlı kalmadan ne yazık ki dünyamızı gün geçtikçe ekolojik açıdan daha fazla belki sömürüyoruz. O nedenle dünyada önemli iklimsel olayları da değişimine yol açıyor bu. Zaman geçtikçe dünyamızın değerini daha fazla anlamaya başladık, daha fazla değer veriyoruz. Bu yolda çalışmalar yapıyoruz ama bir de engel olunamayan bütün dünyanın gittiği bir yer var. Nüfus artışı, sanayileşmenin artması ne yazık ki buna benzer olaylar nedeniyle dünyayı daha fazla yaşanabilir bir yer olarak tutmak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Biz bunun önüne geçmek için çalışıyoruz."

Herkesin çevreye daha fazla önem vermesi gerektiğini dikkati çeken Çufalı, "GreenMetric sıralamaları, GreenMetric'in yaptığı çalışmalar önemli. Bu konuda üniversiteler olarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öte yandan ülke olarak sıfır atık projesiyle daha da bu konuda önemli adımlar atılmakta. Biz elimizden gelen çabayı göstermekteyiz." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından çalıştayın moderatörü Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım, "GreenMetric Türkiye Ulusal Ağı" güncel bilgiler hakkında sunum yaptı.

Çeşitli üniversitelerden 64 katılımcının yer aldığı çalıştay yarın sona erecek.