Son Dakika Haberleri: Greenpeace'den Madrid'de Eylem

Greenpeace'den Madrid'de Eylem

24 dakika önce

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesinde siyasetçilerin dikkatini çevre ve iklim değişikliği sorunlarına çekmek için Madrid'de eylem yaptı.

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Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesinde siyasetçilerin dikkatini çevre ve iklim değişikliği sorunlarına çekmek için Madrid'de eylem yaptı.

Madrid şehir merkezindeki Colon Meydanı'nda bulunan yüksek binaya tırmanan Greenpeace üyesi 4 aktivist, "Hayatımıza ve gezegenimize mal oluyorsunuz ve bunun hesabını ödemeyeceğiz" yazılı 300 metrekarelik dev bir pankart astı.

Eylem için siyasi partilerin seçim kampanyalarına başlama gününü seçen Greenpeace örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasetçiler ve ülkeyi yönetecek kişiler iklim değişikliği ve ekolojik değişim konularını ciddi bir şekilde programlarına almalılar." ifadelerini kullandı.

Siyasetçilerin şimdiye kadar aldığı "göstermelik önlemlerin", iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, hava kirliliği gibi sorunları tahammül edilemez duruma getirdiğini savunan Greenpeace, "Eğer siyasetçiler hemen harekete geçmezse, eylem, kararlılık ve çözüm talebiyle sokaklara dökülen yeni nesillere utanç verici bir miras bırakacağız." uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:06 Kaynak: AA
İspanya, Madrid, Greenpeace, Güncel
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