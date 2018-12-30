Greenpeace Gönüllüleri Ataç'ı Ziyaret Etti
26 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, uluslararası çevre örgütü olan Greenpeace'nin Eskişehir gönüllüleri ile bir araya geldi.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, uluslararası çevre örgütü olan Greenpeace
'nin Eskişehir
gönüllüleri ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Greenpeace Eskişehir gönüllüleri ile buluştu. Ziyarette Başkan Ataç ve gönüllüler, çevre sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Buluşmada gönüllüler adına bir değerlendirmede bulunan İlayda Demirtaş, "Bugün hem tanışmak hem de çevre meseleleri ile ilgili görüşlerimizi paylaşmak adına Ahmet Ataç ile görüşmek istedik. Yerel yöneticilerin çevre örgütleri ile böyle güzel iletişim kurmasının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bizi misafirperverlik ile karşıladığı ve yapılan temiz enerji çalışmaları ile ilgili olarak bilgilendirdiği için de Başkan Ataç'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Başkan Ataç da çevre sorunlarının büyük tehditler oluşturduğu günümüzde, uluslararası faaliyetlerde bulunan Greenpeace üyeleri ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:02 Kaynak: İHA
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