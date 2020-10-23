Greenpeace: Japonya'da denize dökülme ihtimali olan kirli su, insan DNA'sına zarar verebilir - Son Dakika

Greenpeace: Japonya'da denize dökülme ihtimali olan kirli su, insan DNA'sına zarar verebilir

23.10.2020 15:11
Greenpeace: Japonya'da denize dökülme ihtimali olan kirli su, insan DNA'sına zarar verebilir, System.String[]

Çevre örgütü Greenpeace, Japonya'da Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden denize bırakılma ihtimali olan kirli suyun, insan DNA'sına zarar verme tehlikesi taşıyan radyoaktif madde içerdiğini bildirdi.

Çevre örgütü Greenpeace, Japonya'da Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden denize bırakılma ihtimali olan kirli suyun, insan DNA'sına zarar verme tehlikesi taşıyan radyoaktif madde içerdiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, Greenpeace'in hazırladığı raporda, 2011'de deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde tutulan radyoaktif olma özelliğini koruyan büyük miktarda suyun denize dökülmesi halinde, insan DNA'sına verebileceği zarara değinildi.

Raporda, kirli suyun içinde "insan DNA'sına zarar verme potansiyeline sahip" olduğu belirtilen radyoaktif bir madde olan "Karbon-14'ün tehlikeli seviyelerde" bulunduğu ileri sürüldü.

Japonya hükümetinin, kirli suyu Pasifik Okyanusu'na tahliye etmeyi planladığının kaydedildiği raporda, strontium-90, karbon-14 ve diğer tehlikeli radyonüklidleri içeren kirli suyun denize boşaltılmasının yerel ve çok daha uzak yerlerdeki topluluklar ve çevre için ciddi, uzun vadeli sonuçları olacağı vurgulandı.

Raporda, bu kirli suyun okyanusa salınması halinde "5 bin 730 yıllık yarılanma ömrü olan" karbon-14'ün tamamen çevreye bulaşacağı kaydedildi.

Japon hükümetinin ve söz konusu santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO), suyu depolama kapasitesinin 2022'den itibaren dolacağını, sudaki tek radyonüklitin trityum olduğunu ve suyu okyanusa boşaltmanın hiçbir alternatifinin bulunmadığını savunduğunun aktarıldığı raporda, hükümet, suyun "sadece trityum içerdiği" izlenimini vererek "işlemden geçirildiğini" öne sürmekle itham edildi.

Suyun bertaraf edilmesine yönelik karar, hükümetin sorumluluğunda

Japon medyasında geçen hafta, "radyoaktiviteyi azaltmak için filtrelenmiş, 1 milyon tondan fazla suyun 2022'den itibaren denize bırakılmaya başlanacağı" yönünde haberler yer almış, hükümet ise herhangi bir nihai karar alınmadığını açıklamıştı.

Çevre grupları, uzun süredir suyun okyanusa salınmasına karşı olduklarını ifade ederken, balıkçılar da tüketicilerin bölgeden ürün almayı reddedeceğini söyleyerek bu duruma karşı çıkmıştı.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada, radyoaktif özellik taşıyan suyun ortadan kaldırılması konusunun çözümsüz bırakılmaması gerektiğini belirtmiş, suyun bertaraf edilmesine yönelik kararın, hükümetin sorumluluğunda olduğunu ve bu konuda ilk fırsatta bir karara varılması gerektiğini kaydetmişti.

2011'deki deprem ve tsunami, radyoaktif sızıntıya neden olmuştu

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda, santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

Greenpeace, Japonya, Nükleer, Dna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Greenpeace: Japonya'da denize dökülme ihtimali olan kirli su, insan DNA'sına zarar verebilir - Son Dakika

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