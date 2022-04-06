Greenpeace'ten Fransız Total'in Rugby Dünya Kupası sponsorluğundan çıkarılması çağrısı - Son Dakika
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Greenpeace'ten Fransız Total'in Rugby Dünya Kupası sponsorluğundan çıkarılması çağrısı

06.04.2022 17:42
Greenpeace'ten Fransız Total'in Rugby Dünya Kupası sponsorluğundan çıkarılması çağrısı

Greenpeace Fransa, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarına rağmen bu ülkede halen faaliyetlerini sürdüren Fransız petrol ve gaz şirketi TotalEnergies'in 2023 Rugby Dünya Kupası sponsorluğundan çıkarılması çağrısında bulundu.

Greenpeace Fransa, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarına rağmen bu ülkede halen faaliyetlerini sürdüren Fransız petrol ve gaz şirketi TotalEnergies'in 2023 Rugby Dünya Kupası sponsorluğundan çıkarılması çağrısında bulundu.

Greenpeace internet sitesinde yapılan açıklamada, kuruluşun 2023 Rugby Dünya Kupası Direktörü Claude Atcher'a mektup yazdığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya savaş açan Rusya ile birlikte Belarus'un uluslararası rugby müsabakalarından çıkarılmalarına karşın Rusya'dan çekilmeyen tek Batılı petrol ve gaz şirketi olan TotalEnergies'in, organizasyonun resmi sponsorları arasında yer almasının tutarsızlık oluşturduğu kaydedildi.

TotalEnergies'in Rusya'da faaliyetlerini sürdürmekle, " Vladimir Putin'in savaşını finanse etme riskine girdiği" ifadesi kullanılan açıklamada, Total'in organizasyonun sponsorluğundan çıkarılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan Greenpeace, TotalEnergies'in 2023 Rugby Dünya Kupası'ndaki sponsorluğundan çıkartılması için ayrıca imza kampanyası da başlattı.

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Dünya Kupası, Greenpeace, Rusya, Rugby, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Greenpeace'ten Fransız Total'in Rugby Dünya Kupası sponsorluğundan çıkarılması çağrısı - Son Dakika


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